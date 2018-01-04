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04.01.2018  14:15   

Президент подписал закон о новом порядке взыскания алиментов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который усовершенствует принудительное взыскание задолженности по алиментам.


president.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
 
Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты прав ребенка на надлежащее содержание путем усовершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» был принят Верховной Радой в декабре.
 
Документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный и Гражданский кодексы, законы «О дорожном движении», «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «О судебном сборе», «О национальной полиции», «Об исполнительном производстве».
 
В частности, были введены новые методы принудительного взыскания алиментов относительно должников, которые вносили деньги на содержание ребенка более шести месяцев. Кроме того, закон устанавливает ограничения должников в праве выезда за границу, а также вводит временное ограничение в праве управления автотранспортом, использования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием.
 
Также был введено новый вид административного взыскания – общественно полезные работы, которые состоят в исполнении наказанным человеком оплачиваемых работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.
Тэги:  президент, алименты, закон
 
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