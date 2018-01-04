04.01.2018 16:00

В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в рождественские праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) на рождественской неделе.



// ГФС

Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:



6 января 2018 - в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;



8 января 2018 - выходной день.