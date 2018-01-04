04.01.2018 15:31

Мошенник, который по схеме «Ваш сын в полиции» обманывал доверчивых женщин, получил по заслугам

Коломацкий районный суд Харьковской области признал виновным 36-летнего неоднократно судимого за корыстные преступления жителя области в мошенничестве



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Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.



Злоумышленник ходил по домам в Коломацком районе и сообщал женщинам, которые открывали ему дверь, с ними хотят поговорить правоохранители и передавал им трубку телефона. Голос сообщал женщинам, которые внук якобы совершил дорожно-транспортное происшествие и, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности, нужны деньги. Когда бабушки отдавали свои сбережения, злоумышленник исчезал.



Прокуратура доказала в суде 5 эпизодов преступлений. Самой старшей из пострадавших - 81 год. Всего злоумышленник выманил у своих жертв почти 18 тыс. грн., 3 тыс. 400 долларов США, золотые серьги и кольцо.



Задержали мужчину «на горячем» - во время совершения очередного преступления. Правоохранители изъяли у него 1 тыс. грн.