04.01.2018 17:29

На Рождество порядок будут охранять две тысячи правоохранителей

Правоохранители призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать порядок.



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6 и 7 января 2018 в 210 православных храмах пройдут богослужения по случаю значительного религиозного праздника - Рождества Христова.



По словам начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергея Бирбасова, участие в мероприятиях примут почти 120 000 граждан. Порядок будут охранять 1760 полицейских, в том числе 44 наряда Управление патрульной полиции города Харькова и 100 военнослужащих Нацгвардии.



Также для обеспечения охраны общественного порядка организовано патрулирование пяти нарядов батальона полиции особого назначения. Создан резерв из числа 260 человек - 150 полицейских, 50 военнослужащих Нацгвардии, 60 сотрудников полиции особого назначения. К культовых сооружений будут приближены 28 нарядов Управление полиции охраны.



