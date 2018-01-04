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04.01.2018  17:29   

На Рождество порядок будут охранять две тысячи правоохранителей

Правоохранители призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать порядок.


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6 и 7 января 2018 в 210 православных храмах пройдут богослужения по случаю значительного религиозного праздника - Рождества Христова.

По словам начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергея Бирбасова, участие в мероприятиях примут почти 120 000 граждан. Порядок будут охранять 1760 полицейских, в том числе 44 наряда Управление патрульной полиции города Харькова и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Также для обеспечения охраны общественного порядка организовано патрулирование пяти нарядов батальона полиции особого назначения. Создан резерв из числа 260 человек - 150 полицейских, 50 военнослужащих Нацгвардии, 60 сотрудников полиции особого назначения. К культовых сооружений будут приближены 28 нарядов Управление полиции охраны.

 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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