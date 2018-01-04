04.01.2018 18:21

Суд взял под стражу мужчину, который заживо сжег знакомого

По принципиальной позиции прокуратуры Лозовский горрайонный суд области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для 24-летнего жителя района, который подозревается в умышленном убийстве с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



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Как рассказал процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Лозовской местной прокуратуры Юрий Новиков, установлено, что вечером 26 декабря 2017 года подозреваемый встретил в магазине знакомого. С ним в свое время он не «поделил» женщину, а потому между ними сложились длительные неприязненные отношения. Знакомый выпивал с друзьями и что-то рассказывал, глядя в сторону парня. Затем все громко смеялись.

Подозреваемому показалось, что знакомый рассказывает своим друзьям оскорбительные истории о нем, рассердился и решил убить «обидчика». Дождался, пока мужчина пойдет домой, и последовал за ним. По дороге купил бензин. Топливо налил в пластиковую бутылку из-под пива, которое только выпил.

«Во дворе дома мужчины злоумышленник нашел металлическую палку и вошел с ней в помещение. Там он увидел своего «обидчика» и ударил его палкой по голове. Хозяин упал на пол. Мужчина продолжил его избивать. Когда жертва перестала сопротивляться, он оттащил его к сараю и бросил в погреб. Затем облил жертву бензином и поджег. Когда «обидчик» начал громко кричать от боли, а помещение погреба затянуло дымом так, что стало трудно дышать, мужчина ушел», - пояснил Новиков.

Пострадавший скончался от ожогового шока. Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.