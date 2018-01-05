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05.01.2018  13:30   

Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения с Фондом международного развития ОПЕК

Документ был принят Верховной Радой Украины 5 декабря 2017 года.


// ХОГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК».

Соглашение создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами и привлечения инвестиций и грантовых ресурсов фонда, в том числе в государственный сектор.

Делегация Украины, в соответствии с Указом Президента Украины от 24 июня 2016 года (№ 275), провела переговоры относительно заключения соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК. Документ был подписан 26 мая 2017 года в Вене.

На сегодня 134 страны мира сотрудничают с Фондом международного развития ОПЕК, реализуя проекты по повышению энергоэффективности, развитию транспорта и инфраструктуры, улучшению продовольственной безопасности и доступа к водным ресурсам, улучшению здравоохранения.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, закон
 
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