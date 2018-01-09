09.01.2018 13:46

Житель Харьковщины получил срок за убийство собутыльника

Купянский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 35-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) своего 42-летнего товарища.



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По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Убийство произошло в июле 2017 года в поселке Ольховая Двуречанского района. Двое товарищей, которые злоупотребляли спиртными напитками, устроили очередное застолье. Когда оба уже изрядно выпили, между ними возник конфликт. Гостю показалось, что хозяин обделил его алкоголем - налил не полный стакан водки. Он высказал свои претензии и ударил товарища кулаком в плечо. Хозяин разозлился, схватил нож, который лежал на столе, и несколько раз в ответ ударил товарища в грудь и ключицу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Гость умер.

Хозяин, увидев, что товарищ не подает признаков жизни, испугался и убежал из дома. Затем он позвонил знакомому и попросил его сообщить в полицию, что он совершил убийство, и сказал, что намерен покончить жизнь самоубийством. Однако позже передумал - сам сообщил правоохранителям о преступлении и раскаялся в содеянном.

Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.