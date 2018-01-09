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09.01.2018  16:28   

Новогодние и Рождественские праздники прошли спокойно, – Нацполиция

В праздничные дни полицейские Харькова и области несли службу в усиленном варианте.


// Нацполиция
В новогоднюю ночь в Харькове и области было проведено 22 массовых мероприятия, в которых приняли участие около 61 000 граждан. Публичную безопасность и порядок в местах проведения мероприятий обеспечивали 2500 правоохранителей, из них - 300 военнослужащих Нацгвардии.
 
6 и 7 января 2017 в 270 православных храмах Харькова и области прошли богослужения по случаю празднования Рождества Христова. Участие в мероприятиях приняли более 120 000 граждан. Охрану общественного порядка обеспечивали 1500 сотрудников полиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.
Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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