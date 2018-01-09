09.01.2018 16:28

Новогодние и Рождественские праздники прошли спокойно, – Нацполиция

В праздничные дни полицейские Харькова и области несли службу в усиленном варианте.



// Нацполиция

В новогоднюю ночь в Харькове и области было проведено 22 массовых мероприятия, в которых приняли участие около 61 000 граждан. Публичную безопасность и порядок в местах проведения мероприятий обеспечивали 2500 правоохранителей, из них - 300 военнослужащих Нацгвардии.

6 и 7 января 2017 в 270 православных храмах Харькова и области прошли богослужения по случаю празднования Рождества Христова. Участие в мероприятиях приняли более 120 000 граждан. Охрану общественного порядка обеспечивали 1500 сотрудников полиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.