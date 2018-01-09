09.01.2018 17:57

Харьковская таможня вошла в пятерку лидеров по наполнению госбюджета

Таковы итоги работы таможни в 2017 году.



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Как сообщили в ГУ ГФС, только в декабре 2017 года Харьковской таможней фактически перечислено таможенных платежей в размере 1 миллиард 135 миллионов гривен, выполнения индикативного показателя составило 102%.

Перевыполнение Харьковской таможней ГФС общего фонда Госбюджета в декабре составило 25 млн гривен. Итак, на ремонт дорог Харьковщины таможня направила 12,5 млн гривен. А с начала года этот показатель составляет 471,5 млн гривен.

В целом за 2017 год Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины более 11,6 млрд гривен, что на 1,3 миллиарда гривен или на 13% больше, чем за 2016 год.

Еще одним из приоритетных направлений работы таможни является борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Так, в 2017 году таможней составлено 1512 протоколов о нарушении таможенных правил на общую сумму 32 миллиона 736 тысяч гривен, что на 548 дел больше, чем за 2016 год.

Увеличилось и количество рассмотренных таможней дел о нарушении таможенных правил - с 688 дел в 2016 году до 1015 дел в 2017 году, по которым применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 20 млн 189 тысяч гривен, взыскано штрафов на сумму 2 миллиона 687 тысяч гривен.