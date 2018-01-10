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10.01.2018  12:31   

Харьковчане морили голодом до смерти трехлетнего сына

Харьковская местная прокуратура №2 направила в Октябрьский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении отца и матери 3-летнего мальчика, который умер от голода и пыток в сентябре 2017 года.


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По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, досудебным расследованием установлено, что ранее судимый за кражу отец малыша систематически избивал ребенка. Причем это происходило в присутствии матери, однако, она даже не пыталась остановить издевательство.
 
После очередного избиения в августе 2017 у ребенка была сломана нога. Через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Мальчик перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Затем мальчик впал в кому.
 
«Скорую медицинскую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 года малыша в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, мальчик умер. Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, носило характер особого мучения и продолжалось более года», – рассказал А. Фильчаков.
 
26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).
 
31-летнему отцу - пытка, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины).
 
Сейчас по требованию прокуратуры отец находится под стражей. К матери применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
Максимальная санкция статей предусматривает 10 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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