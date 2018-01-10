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10.01.2018  16:33   

Врач-онколог, сделавший смертельный укол зятю, получил тюремный срок

Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №5 и признал виновным 60-летнего врача-онколога в умышленном убийстве своего зятя.


// Прокуратура
Как сообщила процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Слободского отдела местной прокуратуры Виктория Тугайбей, суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы.
 
Прокуратура доказала, что в феврале 2014 года у вечернее время злоумышленник пришел в квартиру, где проживала его дочь вместе с ребенком и мужем. Дома никого не было. Дочь с ребенком уехала по делам. Ее муж еще не вернулся с работы. Тесть открыл дверь своими ключами и зашел в помещение. Там он переоделся в старую неприметную одежду и пошел ждать приезда зятя у гаража.
 
В то время супруги конфликтовала и собиралось расставаться. Между зятем и отцом жены отношения тоже значительно ухудшились.
 
«Когда зять вышел из машины, злоумышленник уколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу. Согласно выводов экспертов причиной смерти 40-летнего мужчины стало сердечно-легочная недостаточность. Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. в частности, лекарственного средства "Ардуан", который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание и, если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает», - рассказала В. Тугайбей.
 
В ходе следствия установлено, что тесть - практикующий врач-онколог, имел доступ к подобным лекарственным средствам и заранее готовился к убийству. После совершения преступления он пытался уничтожить следы преступления, а убийство представить естественной смертью мужчины. Кроме того, убедившись, что зять не подает признаков жизни, он перетащил тело в безлюдное плохо освещаемое место, чтобы его не сразу заметили прохожие.
 
Обвиняемый свою вину не признал.
 
Приговор суда не вступил в законную силу, продолжается время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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