11.01.2018 12:00

Весной украинцев ждут четырехдневные выходные: Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2018 году

В Украине в 2018 году на субботу перенесут пять рабочих дней.



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Распоряжение о переносе рабочих дней в 2018 году принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ряд рабочих дней перенесли для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), Дня труда (1 мая), Дня Конституции Украины (28 июня), Рождества (25 декабря) и Нового года (1 января 2019 года).

Таким образом, рабочий день пятницы 9 марта переносится на субботу 3 марта; понедельника 30 апреля – на субботу 5 мая; пятницы 29 июня – на субботу 23 июня; понедельника 24 декабря – на субботу 22 декабря; понедельника 31 декабря – на субботу 29 декабря.