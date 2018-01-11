Главная Новости Власть Весной украинцев ждут четырехдневные выходные: Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2018 году
11.01.2018  12:00   

Весной украинцев ждут четырехдневные выходные: Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2018 году

В Украине в 2018 году на субботу перенесут пять рабочих дней.


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Распоряжение о переносе рабочих дней в 2018 году принято на сегодняшнем заседании правительства.
 
Ряд рабочих дней перенесли для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), Дня труда (1 мая), Дня Конституции Украины (28 июня), Рождества (25 декабря) и Нового года (1 января 2019 года). 
 
Таким образом, рабочий день пятницы 9 марта переносится  на субботу 3 марта; понедельника 30 апреля – на субботу 5 мая; пятницы 29 июня – на субботу 23 июня; понедельника 24 декабря – на субботу 22 декабря; понедельника 31 декабря – на субботу 29 декабря.
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  кабмин, перенос
 
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