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11.01.2018  13:45   

Харьковчанин забил до смерти родную мать

По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №1 суд утвердил меру пресечения в виде содержания под стражей для 49-летнего харьковчанина, который подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 87-летний матери, повлекших смерть (ч.2 ст.121 УК Украины).


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По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, подозреваемому уже второй раз инкриминируется аналогичное преступление, но в прошлый раз все завершилось не так трагично.
 
«Еще в 2013 году мужчину, который издевался над матерью, судили за нанесение тяжких телесных повреждений. Однако тогда женщина простила сыну и отказалась от обвинения, надеясь, что тот одумается. По сути, она спасла его от тюрьмы. Однако мужчина не оценил материнский уступок и, как утверждает его сестра, продолжал жестоко обращаться с родителями, с которыми жил вместе», - рассказала Екатерина Шевцова.
 
В конце прошлого года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, очередной раз потребовал у матери денег на спиртное. Не получив их, начал бить старушку ногами, волочить ее по квартире за руку. После такого издевательства женщина уже не смогла подняться с кровати. Более того, сын не давал больной ни пищи, ни воды и еще и отцу запретил кормить ее. Кроме того, он не позволял звонить и рассказывать о случившемся.
 
«Когда к родителям пришла их дочь, она застала мать в очень тяжелом состоянии. Сразу увезла ее в больницу, где диагностировали перелом шейки бедра. Через два дня женщина умерла. Причиной смерти стали травмы грудной клетки и правого плеча, а также легочно-сердечная недостаточность», - добавила Шевцова.
 
В начале текущего года злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мать, сын, харьков, прокуратура
 
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