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11.01.2018  15:16   

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Доходы Пенсионного фонда в текущем году утверждены на уровне 353,6 млрд грн, расходы – 345,8.


РБК-Украина
Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 139 млрд грн.
 
Основным источником наполнения бюджета ПФ является единый социальный взнос. Доходы от него запланированы в объеме 208,3 млрд гривен.
 
Доходы Пенсионного фонда рассчитаны но основе прогноза фонда оплаты труда в объеме 988,9 млрд гривен.
 
Расходы Пенсионного фонда предусматривают финансирование осовремененных в 2017 году пенсий, а также выплату пенсий и надбавок, перечисленных в привязке к повышенному размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
 
Последний прописан в госбюджете и составляет с 1 января 2018 года - 1373 гривны, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен.
 
Также расходы Пенсионного фонда предусматривают отмену особого порядка выплаты пенсий работающим пенсионерам.
 
«Бюджет ПФ сбалансированный», - говорится в пояснительной записке к нему.
Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  пенсия, фонд, кабмин
 
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