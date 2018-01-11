11.01.2018 15:16

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Доходы Пенсионного фонда в текущем году утверждены на уровне 353,6 млрд грн, расходы – 345,8.



РБК-Украина

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 139 млрд грн.

Основным источником наполнения бюджета ПФ является единый социальный взнос. Доходы от него запланированы в объеме 208,3 млрд гривен.

Доходы Пенсионного фонда рассчитаны но основе прогноза фонда оплаты труда в объеме 988,9 млрд гривен.

Расходы Пенсионного фонда предусматривают финансирование осовремененных в 2017 году пенсий, а также выплату пенсий и надбавок, перечисленных в привязке к повышенному размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Последний прописан в госбюджете и составляет с 1 января 2018 года - 1373 гривны, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен.

Также расходы Пенсионного фонда предусматривают отмену особого порядка выплаты пенсий работающим пенсионерам.

«Бюджет ПФ сбалансированный», - говорится в пояснительной записке к нему.