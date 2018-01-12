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12.01.2018  12:46   

Сотрудника ГСЧС подозревают в вымогательстве взятки

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ провели обыски по месту работы и жительства начальника одного из райотделов ГУ ГСЧС в области, который подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).


khar.gp.gov
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Гришин, чиновник требовал и получил от предпринимателя, который занимается продажей пиротехнических изделий, деньги за непрепятствование его деятельности.
 
«По предварительным данным, каждую торговую точку, где реализовывали пиротехнику, служащий «обложил данью» в 2 тысячи гривен», - рассказал Гришин.
 
«Во время обысков по месту работы и проживания руководителя райотдела изъяты деньги, которые, вероятно, были получены от предпринимателя. Сейчас проверяется их происхождения.  Проводятся первоочередные следственные действия», - добавляют в пресс-службе прокуратуры.  
 
Кроме того, прокуратурой возбуждено ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  гсчс, прокуратура, взятка, харьков
 
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