Сотрудника ГСЧС подозревают в вымогательстве взятки

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ провели обыски по месту работы и жительства начальника одного из райотделов ГУ ГСЧС в области, который подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
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Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Наши предки славяне в этот день отмечали интересный праздник – День похищений.
влажн.:
давл.:
ветер: