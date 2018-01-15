15.01.2018 17:09

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 15 января, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



dozor.kharkov.ua

Заседание назначено на 11:00.



Возле здания суда небольшое количество правоохранителей, активистов и митингующих нет.



В зале заседания присутствуют Геннадий Кернес и его адвокаты.



Также присутствуют подозреваемые по делу - охранники мэра Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

Один из потерпевших по делу, Сергей Ряполов, и сторона гособвинения также в зале суда.

Прибыли представители мисии ОБСЕ.

11.20 Судьи еще нет, все собрались ждут судью.

11.23 В зал зашёл судья Андрей Антонов, началось заседание.

Один из потерпевших, Александр Кутянин, не явился на заседание.

Продолжается рассмотрение материалов криминального производства.



Адвокат Геннадия Кернеса Лидия Изовитова обращает внимание судьи, что по данному делу первым был допрошен свидетель Антон Геращенко и уже после, через 20 минут, Кутянин и Ряполов, что есть нарушением КПК.

Адвокаты Кернеса подают заявление о том что нарушена презумпция невиновности мэра.

Сторона защиты отмечает и то, что был ряд нарушений протокола следственного эксперимента свидетеля Мотькина, этот протокол не может быть доказательством.

Также, по заявлению защиты, бумажная салфетка, которая была изьята у Ряполова, не имеет статуса доказательства и была получена не в соответсвии с законным путем получения доказательств.

Ряполов 20 марта 2014 года пришел к следователю Зубко и сообщил, что на салфетке есть его кровь. Отсутствует дополнение, то есть она не была осмотрена, не была сфотографирована и не проводилась ее опись. Дополнительная судебно-медицинская экспертиза данной салфетки была назначена на 25 марта, что более чем на неделю раньше, чем обследование первой экспертизы. Салфетка была упакована в обычный файл, завязаный узлом и скрепленный бумажной биркой, что недопустимо, так как это влияет на качество хранения доказательства. Также не была указана фамилия следователя, который ее доставил, не было протокола осмотра и фото, чтобы эксперт мог подтвердить, это то доказательство или абсолютно другое.

Адвокаты настаивают на том, что данная салфетка не может быть доказательством, и просят судью признать это недопустимым доказательством.

Кровь у Ряполова для обследования была отобрана также с нарушениями, а слюну и другие биоматериалы вообще не отбирали. Был нарушен порядок отбора, поэтому сторона защита просит признать недействительной данную процедуру.

Прокурор Ганилов протестует и говорит, что заявления безосновательные, все было проведено в соответствии с законом.

Лилия Изовитова обращает внимание судьи на то, что экспертиза номер 546 была проведена также ненадлежаще, эксперт не смог ответить на поставленные вопросы. Адвокат просит признать это доказательство не допустимым.

13.22 Судья обьявил перерыв.

13.50 Суд продолжается.

Продолжается рассмотрение 5-го тома. Прокурор Ганилов зачитывает материалы дела.

Адвокаты настаивают на том, чтобы рассматривать все документы материалов дела без исключения.

Защита Кернеса просит суд приобщить материалы закрытого дела.

«Ваша честь, прокуратура допрашивала руководителей УМВД Харькова, работавших в 2014 году, в их свидетельствах не было ни слова в подтверждение моей вины или вины моих охранников. Попытка обвинить их, этих правоохранителей, не удалась, дело закрыто. И я настаиваю на том, чтобы приобщить к материалам нашего дела эти свидетельства, подтверждающие нашу невиновность. Обвинение построено на том, что я заставлял Кутянина и Ряполова писать заявления, что я их пытал, бил и все такое. Но в то же время, в материалах этого закрытого дела не фигурируют никакие разбитые носы и пытки», - говорит Геннадий Кернес.

Прокурор зачитывает материалы дела.

Адвокаты обращают внимание судьи на то, что в разных документах у Антона Геращенко разные модели автомобиля, в одном написано что он был на «Honda Crosstour» а в другом документе «Honda CR V» и это в один и тот же день.

Сторона защиты мэра говорит, что количество противоречий в документах и показаниях очень большое. Необходимо все детально изучать и останавливаться, разбирать все по пункам.

17.08 Заседание суда перенесено на 29 января 2018 года.

Справка. Следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Сам Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что не совершал инкриминируемых ему преступлений и называет это дело «политически мотивированным» со стороны его давнего оппонента, а ныне министра внутренних дел Арсена Авакова. Кернес также сказал, что у следствия нет фото-, видео- или аудиоматериалов, а среди доказательств у стороны обвинения – только слова потерпевших.