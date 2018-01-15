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15.01.2018  11:27   

Создан Совет резервистов ВСУ

Совет будет работать при Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.


// ХОГА

По данным правительственного портала, в Вооруженных силах Украины проходят службу в военном оперативном резерве свыше 140 тысяч резервистов. Подавляющее их большинство – бывшие мобилизованные с боевым опытом, которых после завершения срока службы зачислили в оперативный резерв, что является обязательным во время особого периода. В настоящее время ведется работа по переходу от обязательной службы в резерве к добровольной с подписанием контракта на службу в военном резерве. С целью совместной проработки путей такого перехода, поиска весомых стимулов для заключения контрактов на службу в военном резерве при Генеральном штабе ВС Украины создали Совет резервистов Вооруженных сил Украины.

«Наша цель – формирование добровольного резерва из лиц, которые по собственному желанию будут заключать контракт с командиром своей бригады, самостоятельно прибывать на сборы и выполнять обязанности в составе своей части», – отметил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Михаил Щербина.

На сборы привлекли резервистов, которые представляют боевые бригады всех видов и отдельных родов войск ВСУ. Именно они и сформировали Совет резервистов, который будет выполнять функции коллективного совещательного органа при Генеральном штабе. Начата работа по разработке соответствующего Положения Совета, плана работы на 2018 год и проекта Закона Украины о социальных льготах и гарантиях резервистам по контракту.

Благодаря созданию этого Совета резервисты смогут напрямую подавать свои предложения руководству Вооруженных сил Украины, оказать помощь в разработке законодательных инициатив и просто продвигать саму идею службы в резерве как достаточно мощный инструмент усиления обороноспособности страны.

Главная задача Совета – организация взаимодействия между резервистами и руководством Генерального штаба, оказание помощи по организации подготовки оперативного резерва Вооруженных сил Украины. Предполагается, что в дальнейшем Совет резервистов будет собираться ежеквартально.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  армия, резервисты, всу
 
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