Главная Новости Власть Хулиган, устроивший вооруженный дебош в храме, приговорен к тюремному заключению
15.01.2018  15:00   

Хулиган, устроивший вооруженный дебош в храме, приговорен к тюремному заключению

По принципиальной позиции Дергачевского местной прокуратуры суд признал виновным 33-летнего харьковчанина, который пьяный с ножом нарушил общественный порядок в православном храме.


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По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, злоумышленнику, который ранее уже был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы  по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия).
 
«Летом 2016 пьяный мужчина в шортах, без другой верхней одежды, зашел в один из православных храмов. В это время в церкви продолжалось богослужение. На замечание прихожан по его непристойного внешнего вида и вызывающего поведения хулиган отреагировал бранью. Потом он все-таки вышел из церкви, но, надев спортивную кофту, вернулся обратно. Он продолжил оскорблять людей, сорвал богослужение, а затем стал размахивать ножом, который носил при себе. Попытался ударить им в шею прихожанина. Однако тот выбил нож из рук злоумышленника и с помощью других людей задержал его», - рассказал В. Песоцкий.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
По требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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