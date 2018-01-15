Хулиган, устроивший вооруженный дебош в храме, приговорен к тюремному заключению

По принципиальной позиции Дергачевского местной прокуратуры суд признал виновным 33-летнего харьковчанина, который пьяный с ножом нарушил общественный порядок в православном храме.
По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, злоумышленнику, который ранее уже был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия).
«Летом 2016 пьяный мужчина в шортах, без другой верхней одежды, зашел в один из православных храмов. В это время в церкви продолжалось богослужение. На замечание прихожан по его непристойного внешнего вида и вызывающего поведения хулиган отреагировал бранью. Потом он все-таки вышел из церкви, но, надев спортивную кофту, вернулся обратно. Он продолжил оскорблять людей, сорвал богослужение, а затем стал размахивать ножом, который носил при себе. Попытался ударить им в шею прихожанина. Однако тот выбил нож из рук злоумышленника и с помощью других людей задержал его», - рассказал В. Песоцкий.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
По требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.
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Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
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