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16.01.2018  11:15   

В Харькове осудили торговца психотропами

Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 42-летнего харьковчанина, неоднократно судимого за незаконный оборот наркотиков, в незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ на территории Слободского района города (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст . 309 УК Украины).


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По информации заместителя руководителя местной прокуратуры №5 Дмитрия Казака, суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Прокуратура доказала, что летом и осенью 2017 года мужчина минимум два раза незаконно сбывал особо опасное психотропное вещество PVP.
 
Кроме того, во время проведения санкционированного судом обыска по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято каннабис.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
По требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, суд, харьков, прокуратура
 
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