В Харькове осудили торговца психотропами

Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 42-летнего харьковчанина, неоднократно судимого за незаконный оборот наркотиков, в незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ на территории Слободского района города (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст . 309 УК Украины).
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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