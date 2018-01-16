16.01.2018 11:15

В Харькове осудили торговца психотропами

Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 42-летнего харьковчанина, неоднократно судимого за незаконный оборот наркотиков, в незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ на территории Слободского района города (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст . 309 УК Украины).



Forbes

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры №5 Дмитрия Казака, суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура доказала, что летом и осенью 2017 года мужчина минимум два раза незаконно сбывал особо опасное психотропное вещество PVP.

Кроме того, во время проведения санкционированного судом обыска по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято каннабис.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

По требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.