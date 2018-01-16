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16.01.2018  12:45   

Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки отправили за решетку

По ходатайству Балаклейского отдела Лозовской местной прокуратуры Балаклейский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 34-летнего жителя района, подозреваемого в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом с малолетней девочкой (ч. 3 ст. 153 УК Украины).


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Как рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Эдуард Миргородский, днем 13 января текущего года 10-летняя девочка вместе с младшим братиком щедровали. За малышами присматривала бабушка - она ходила вместе с внуками и, пока они щедровали, ждала их.
 
В одном из домов на лестнице к детям подошел мужчина - он предложил девочке заработать денег. Ребенок отказался, и вместе с братом вышла на улицу. Они подошли к бабушке, которая стояла у подъезда, и вместе с ней ушли.
 
Мужчина догнал их и уговорил пощедровать его маме. Дети согласились и вместе с ним вернулись в дом. Бабушка осталась ждать на улице.
 
Когда они зашли в квартиру, мужчина завел девочку в одну комнату, а мальчика - в другую. Он толкнул ребенка на диван и начал удовлетворять свою половую страсть. Девочка начала кричать.
Злоумышленник ударил ее, и пригрозил, что побьет. Ребенка спас стук в дверь. Мужчина приказал ей одеться и быстренько выпроводил детей из квартиры.
 
Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  изнасилование, ребенок, харьков
 
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