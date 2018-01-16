Главная Новости Власть Порошенко подписал закон, регламентирующий установку счетчиков потребителям газа
16.01.2018  15:45   

Порошенко подписал закон, регламентирующий установку счетчиков потребителям газа

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» о порядке установки счетчиков потребителям природного газа, который был принят Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 года.


president.gov.ua
Об этом сообщают на официальном сайте Главы государства.
 
Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросы установления его средств, в частности - в многоквартирных домах.
 
Принятие документа повысит уровень защиты прав потребителей природного газа.
 
Напомним, Верховная Рада Украины 21 декабря приняла закон о порядке установки счетчиков на газ. Соответствующий документ поддержали 325 нардепов, сообщается на сайте Рады. Так, парламентарии приняли закон №5722-д "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" о порядке установки счетчиков потребителям природного газа".

 

Тэги:  порошенко, закон, счетчик
 
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