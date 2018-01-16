Порошенко подписал закон, регламентирующий установку счетчиков потребителям газа

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» о порядке установки счетчиков потребителям природного газа, который был принят Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 года.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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