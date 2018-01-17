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17.01.2018  12:49   

В Харькове осудили грабителя ломбарда

Октябрьский районный суд Харькова признал виновным 31-летнего харьковчанина в приобретении, ношении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения и нападении с целью завладения чужим имуществом (ч. 1 ст. 263, ч.1 ст . 187 УК Украины).


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По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мужчина осужден к 5 годам лишения свободы.
 
Прокуратура доказала в суде, что в конце осени 2014 года злоумышленник приобрел через интернет пистолеты и боеприпасы. Среди них - 2 пистолета Макарова с глушителем и пулями, сигнальный пистолет, заряженный 8 мм пулями, пистолет с обозначением «SCHMEISSER».
 
В феврале 2015 года он пришел утром в один из ломбардов в Харькове, взяв с собой оружие. На лицо завязал платок, на голову одел капюшон. Угрожая пистолетом, злоумышленник приказал работнице ломбарда открыть сейф и отдать ему деньги. Добычей злоумышленника стали 5,5 тысяч гривен.
 
Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ломбард, суд, грабитель, харьков
 
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