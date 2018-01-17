В Харькове осудили грабителя ломбарда

Октябрьский районный суд Харькова признал виновным 31-летнего харьковчанина в приобретении, ношении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения и нападении с целью завладения чужим имуществом (ч. 1 ст. 263, ч.1 ст . 187 УК Украины).
Любой поступок сегодня может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. Звезды советуют не сорить деньгами.
В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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