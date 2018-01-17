Главная Новости Власть Исполком утвердил перечень домов для жилищного кредитования
17.01.2018  16:47   

Исполком утвердил перечень домов для жилищного кредитования

Перечень домов, на приобретение жилья в которых могут направляться средства из городского бюджета Харькова, был утвержден сегодня, 17 января, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.


city.kharkov.ua
Как сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, в перечень вошли шесть домов: пять - на пр. Московском (три - на участке между ул. Свистуна и ул. Северина Потоцкого, еще два - между ул. 12 Апреля и ул. Библика), еще один дом расположен по адресу: ул. Елизаветинская, 1-а.
 
Ввод в эксплуатацию этих домов планируется в 2018 году.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  исполком, жилье, дом, харьков, кредит
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.12 Власть Исполком одобрил проект бюджета на 2018 год 15.11 Власть Городские жилищные программы будут реализованы в двух строящихся многоэтажках 02.08 Власть Исполком утвердил перечень домов для реализации жилищных программ
 
 

Видео

Службы Харьковской области готовы к ухудшению погоды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 