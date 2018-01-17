17.01.2018 16:47

Исполком утвердил перечень домов для жилищного кредитования

Перечень домов, на приобретение жилья в которых могут направляться средства из городского бюджета Харькова, был утвержден сегодня, 17 января, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, в перечень вошли шесть домов: пять - на пр. Московском (три - на участке между ул. Свистуна и ул. Северина Потоцкого, еще два - между ул. 12 Апреля и ул. Библика), еще один дом расположен по адресу: ул. Елизаветинская, 1-а.

Ввод в эксплуатацию этих домов планируется в 2018 году.