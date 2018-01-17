17.01.2018 17:30

В Харькове утвердили процедуру получения льготных жилищных кредитов переселенцами

Исполком Харьковского городского совета сегодня, 17 января, утвердил Порядок формирования и ведения Реестра кандидатов на получение льготного кредита на приобретение доступного жилья для внутренне перемещенных лиц за счет бюджета города Харькова.



city.kharkov.ua

Заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев напомнил, что на последней сессии Харьковского горсовета депутаты дополнили Городскую программу строительства (приобретения) доступного жилья разделом о кредитовании внутренне перемещенных лиц. Таким образом, вынужденные переселенцы, которые живут в Харькове, могут получить беспроцентный кредит сроком на 15 лет с учетом первого взноса в размере 6%. На этот раздел программы в 2018 году предусмотрено финансирование в размере 5 млн грн.

В принятом сегодня документе прописано, каким образом переселенцы смогут получить кредит, куда им обращаться, какие документы нужно для этого оформить. Предполагается, что право на получение льготного кредита будут иметь временно перемещенные лица, проживающие непосредственно в Харькове.

Отметим, что на сегодняшний день в городе зарегистрировано около 120 тыс. переселенцев, из которых в Харькове постоянно живут около 50 тыс. чел.