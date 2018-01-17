17.01.2018 19:20

В БТИ презентовали онлайн-услуги

Заказать технический паспорт в КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации» с сегодняшнего дня можно в режиме онлайн.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 17 января, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, алгоритм подачи заявки и ее оплаты в онлайн-режиме очень прост и осуществляется всеми доступными в Украине способами дистанционной авторизации, в частности, с помощью банковской карты или электронной подписи.



«Принцип идентификации заключается в том, что человек не обращается напрямую на предприятие, а дистанционно подтверждает, что он - это он. И такая идентификация позволяет нам в автоматическом режиме от банка, оператора мобильной связи или системы, которая поддерживает цифровую электронную подпись, получить все данные о нем - это Ф.И.О, номер телефона, идентификационный номер, электронная почта и место регистрации», - сообщил Олег Дробот.



Заказать технический паспорт можно на сайте БТИ в разделе «Онлайн-услуги». После авторизации заявителю необходимо в онлайн-режиме предоставить документ, подтверждающий право собственности на объект. При этом система сервиса предприятия поддерживает как скан, так и фото документа, сделанное мобильным телефоном. Оплатить услугу можно также любым удобным способом: с помощью банковской карты, через терминалы оплаты и даже воспользоваться рассрочкой от банков, которые их предоставляют.



«Система онлайн-заказа максимально упрощена. На протяжении всего заполнения анкеты и выбора услуги клиента сопровождают автоматические подсказки, он может задать любой вопрос и получить ответ. Также в разделе онлайн-услуг можно заказать курьерскую доставку готового документа на дом – при этом к оплате будет выставлена общая сумма, включая доставку», - отметил Олег Дробот.



Срок выполнения заказа составляет от 1 до 10 дней, в соответствии с чем колеблеться и стоимость услуги. После оформления заказа на электронную почту клиента приходит ссылка, по которой можно отследить статус выполнения заказа.



По словам Олега Дробота, на сегодняшний день КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации» - единственное в Украине БТИ, предоставляющее онлайн-услуги, и их перечень планируется увеличить.



Отметим, что за четыре месяца работы нового фронт-офиса БТИ, открывшегося на 1-м этаже Центрального универмага (ЦУМ, пл. Павловская, 1/3), услугами предприятия воспользовались 17 тыс. харьковчан.