Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Окончательный текст документа пока не известен
Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.
За него проголосовали 280 депутатов.
Парламент со вторника рассматривал поправки к этому законопроекту, провалив все из них. Однако перед голосованием депутат Иван Винник, который представлял документ, зачитал целый ряд технико-юридических правок, которые были учтены без рассмотрения. Кроме того, депутаты поддержали несколько ранее отклоненных правок. Поэтому окончательный текст документа пока не известен.
В общих чертах документ не изменился, он определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.
Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".
Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: