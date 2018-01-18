Главная Новости Власть Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
18.01.2018  11:44   

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Окончательный текст документа пока не известен


// Facebook

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

За него проголосовали 280 депутатов.

Парламент со вторника рассматривал поправки к этому законопроекту, провалив все из них. Однако перед голосованием депутат Иван Винник, который представлял документ, зачитал целый ряд технико-юридических правок, которые были учтены без рассмотрения. Кроме того, депутаты поддержали несколько ранее отклоненных правок. Поэтому окончательный текст документа пока не известен.

В общих чертах документ не изменился, он определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.

Источник:   Левый берег
 Тэги:  верховная рада, закон
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.01 Власть Главные новации закона «О приватизации государственного имущества» 21.12 Власть Рада определила правила установки счетчиков газа 08.12 Власть Рада ввела ограничения на границе для торговцев-«челноков»
 
 

Видео

Год промышленного развития и международной деятельности. Юлия Светличная подвела итоги работы в 2017 году
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 