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18.01.2018  12:45   

Жителя Харьковщины осудили за убийство матери

Ленинский районный суд Харькова признал виновным 45-летнего жителя Богодухова в умышленном убийстве своей мамы (ч.1 ст. 115 УК Украины).


aif.ua
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет лишения свободы.
 
Прокуратура доказала в суде, что осенью 2017 года мужчина вернулся домой из-за границы, где он долгое время находился на заработках. Еще до отъезда он частенько конфликтовал со своей 79-летней мамой на бытовой почве. Когда вернулся - споров стало еще больше. 
 
«Одним октябрьским днем очередной конфликт между родственниками завершился трагически. Чтобы доказать свою правоту, в ярости сын ударил маму кулаком в лицо. Старушка упала. Изверг схватил ее за волосы и несколько раз ударил головой об пол. Но этого ему показалось мало. Он добил лежащую на полу женщину ногами», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры.
 
Когда сын успокоился и понял, что натворил, вызвал неотложную медицинскую помощь и полицию. От полученных травм старушка скончалась на месте. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
 
Почему и зачем он избил до смерти родную мать мужчина объяснить правоохранителям так и не смог.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, прокуратура, харьков, сын, мать
 
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