18.01.2018 16:58

Главные новации закона «О приватизации государственного имущества»

Верховная Рада на утреннем заседании в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №7066 о приватизации государственного имущества, который является одним из требований Международного валютного фонда.



// ХОГА

Принятый закон дает возможность «разморозить» большую приватизацию и ускорить продажу малых объектов государственной собственности по новым, абсолютно прозрачным, понятным и конкурентным правилам.

«Но это не означает, что государство полностью лишится своих активов. В государственной собственности останутся стратегические предприятия, а также объекты, которые выполняют важные государственные, социальные и другие функции. О продаже таких объектов не может быть и речи, - говорят чиновники. - Остальные неэффективные или вообще фактически «мертвые» предприятия должны быть как можно быстрее приватизированы. Запуск тысяч предприятий станет дополнительным мощным стимулом для развития отечественной экономики».

5 главных новаций принятого закона

Устраняется возможность манипуляций с государственным имуществом

Все объекты государственной собственности, которые могут быть проданы, разделены на две группы: объекты большой приватизации и объекты малой приватизации. Объекты большой приватизации – ограниченное количество особо важных предприятий, перечень которых утверждается Кабмином (около 50-60 из 800). Например, Одесский припортовый завод. Объекты малой приватизации - это разнообразные активы от помещений и санаториев до небольших производств типа хлебозавода, элеватора или отелей. Перечень приватизации подобных объектов, находящихся в государственной собственности, утверждает Фонд госимущества, в коммунальной – местный совет. Перечни объектов приватизации являются открытыми.

Объекты малой приватизации продаются путем открытого интернет-аукциона. Объекты большой приватизации реализуются на аукционе с привлечением инвестиционного советника.

Сейчас государственные предприятия подразделяются на 6 групп, для каждой из которых есть свои правила продажи. Также сейчас действует 5 различных способов продажи. В том числе по специальным законам, регулирующим особенности продажи объектов отдельных отраслей. В таких законах могут быть прописаны правила продажи под конкретного покупателя, что делает процесс продажи глубоко коррупционным, мешает приходу реальных инвесторов. Теперь правила для продажи унифицированы для объектов малой и большой приватизации.

Ускоряется процесс приватизации

Существенно уменьшен срок подготовки объекта к приватизации. Уменьшаются требования к гарантийному депозиту участников торгов (с 5-20% до 5% от стартовой цены). Когда новый закон вступит в силу, уже не нужно будет тратить время и деньги на длительную и часто некачественную оценку актива вроде бы независимым оценщиком. Стартовая цена на объект будет определяться балансовой стоимостью.

Объекты малой приватизации продаются только через интернет-аукционы

Малые предприятия продаются в стандартном порядке через интернет-аукцион (например, Prozorro.Продажи). Это сделает малую приватизацию массовой. Электронный аукцион открывает доступ к объектам малой приватизации всем желающим (физическим, юридическим лицам, малым предпринимателям и тому подобное). Информация о предлагаемом к продаже объекте публикуется в официальных печатных изданиях и на официальном веб-сайте ФГИУ или на сайте органа местного самоуправления и в электронной торговой системе. Стартовая цена определяется на уровне стоимости чистых активов или 0, если она отделима. Далее собираются заявки от участников, проводится 3 раунда аукциона с повышением цены, по результатам которых с победителем заключается договор купли-продажи. При наличии только одного потенциального покупателя объект выставляется на продажу повторно. Таким образом конкуренция сохраняется при любых условиях.

Создаются условия для привлечения широкого круга реальных инвесторов к приобретению крупных объектов приватизации

Готовить крупные объекты к продаже будет советник – один из крупнейших мировых инвестиционных банков, который будет избираться на конкурсе. Например, для производств - UBS, Citi, JP Morgan. Советник будет готовить информационный пакет о выставленном на продажу объекте, будет формировать предложение стартовой цены, искать потенциальных покупателей. Привлечение советника с именем к предприватизационной подготовке крупных объектов позволит расширить круг потенциальных инвесторов. Следовательно, возрастет конкуренция и финальная цена продажи.

По завершении подготовки объекта к продаже ФГИУ объявляет о проведении аукциона, устанавливает стартовые условия на основные предложения советника, условия продажи, в т.ч. стартовую цену утверждает правительство. Далее объявляется конкурс и открывается прием заявок, которые тщательно проверяются, в том числе на предмет происхождения средств. Такая проверка сделает невозможным участие в торгах лиц, связанных со страной-агрессором. Объект продается на аукционе.

Для инвестора создаются благоприятные условия для начала работы. В частности, запрещается возбуждение дел о банкротстве в течение 1 года с момента продажи объекта. Это даст возможность инвестору рассчитаться с долгами и не потерять предприятие в пользу кредиторов. Также до 3-х лет ограничивается срок возможного обжалования результатов продаж, что не позволит рейдерам втянуть инвестора в бесконечную судебную тяжбу.

Впервые инвесторам предоставляется возможность решения споров с государством в международном арбитраже

Спор между государством и инвестором может быть решен в международном арбитраже (применение права иностранных государств по согласию сторон). Обычно инвесторы будут заинтересованы в использовании английского права, которое в наибольшей степени защищает права обеих сторон. Почему правительство предложило эту новацию? Во-первых, это будет способствовать расширению круга потенциальных инвесторов. Особенно путем тех компаний, которые никогда не вели бизнес в Украине. Такая норма будет гарантировать абсолютную защиту интересов инвесторов, что будет способствовать повышению доверия к нашему государству. Во-вторых, эта норма станет предохранителем от коррумпированной отечественной судебной системы, гарантией беспристрастного рассмотрения дела. Официальные расходы на рассмотрение дела в международном арбитраже выше, чем в отечественном. Но неофициальные расходы в отечественном судебном процессе могут быть намного выше.