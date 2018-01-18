18.01.2018 17:15

Три похищения и одна смерть: прокуратура направила в суд дело псевдоколекторов

Прокуратура области направила в Орджоникидзевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении организатора и участников преступной организации, которые похищали людей, и, применяя психологическую и физическую силу, требовали от них взять на себя несуществующие долговые обязательства.



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По информации начальника управления прокуратуры области Александра Шевченко, досудебным расследованием установлено, что двое ранее судимых мужчин, которые познакомились в местах лишения свободы, в 2014 году решили организовать преступную группу. В ее состав пригласили знакомых и приятелей. Всего в группе было 6 участников - жителей Киева и Харькова. Двое из них – руководители, четверо - исполнители. При этом двое исполнителей «работали» на стадии подготовки к преступлению. Двое - непосредственно при совершении преступных действий. Руководители также имели свои функции и обязанности - один, как правило, присутствовал на месте преступления, другой - координировал действия членов группы по телефону.

Злоумышленники находили кредиторов, занимали большие суммы гражданам, узнавали о должниках, потом знакомились с ними под видом бизнесменов или инвесторов, желающих вложить средства в дело, назначали встречу и похищали их. К преступлениям готовились тщательно - следили за будущей жертвой, ее распорядком дня, узнавали о семейном и имущественном положении. Для совершения преступлений приобрели автомобили, оружие, мобильные телефоны, «рабочие» номера к ним и тому подобное.

Должников связывали и привозили в арендованный гараж, где их били, пытали, угрожали расправой, в том числе и смертью близких, и заставляли подписать долговое обязательство на имя кредитора.

В ходе следствия правоохранители установили три эпизода похищения, которые произошли в течение 2016-2017 годов.

Одно из них произошло в декабре 2016 года и закончилось трагически. Тогда псевдоколекторы запытали должника до смерти. Когда пострадавший почти не подавал признаков жизни, злоумышленники посадили его в машину и вывезли из гаража в лесополосу возле проходной одного из предприятий города. Через 20 минут после этого мужчина скончался.

Третью жертву злоумышленники похищали дважды. Во время второго похищения в феврале 2017 года псевдоколекторы заставили должника согласиться переоформить на них имущество, принадлежащее ему и членам его семьи. Когда похитители привезли мужчину домой, чтобы он взял документы для переоформления автомобиля и квартиры, потерпевшему удалось незаметно позвонить в правоохранительные органы и сообщить о своем похищении.

Задержали злоумышленников на блокпосту «Песочин», когда те пытались покинуть Харьков вместе с похищенным человеком.

Справка. 50 и 59-летним организаторам преступной группы объявлено подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины (создание преступной организации, похищение человека и вымогательство, совершенные преступной организацией, незаконное обращение с оружием).

34-летнему участнику группы инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121 УК Украины (участие в деятельности преступной организации, похищение человека и вымогательство, совершенные преступной организацией, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

31-летнему члену преступной организации объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 263 УК Украины (участие в деятельности преступной организации, похищение человека и вымогательство, совершенные преступной организацией, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное обращение с оружием).

Еще двум участникам группы - 60 и 61-летним мужчинам, инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 УК Украины (участие в деятельности преступной организации, похищение человека и вымогательство, совершенные преступной организацией).

Материалы в отношении одного из организаторов группы (50-летний мужчина) выделены в отдельное производство в связи с тем, что злоумышленник скрывается от правоохранительных органов и объявлен в розыск.