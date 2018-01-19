На Харьковщине осудили наркоторговца-рецидивиста

Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал виновным 40-летнего мужчину неоднократно судимого за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 УК Украины).
Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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давл.:
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