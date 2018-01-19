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19.01.2018  13:15   

На Харьковщине осудили наркоторговца-рецидивиста

Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал виновным 40-летнего мужчину неоднократно судимого за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 УК Украины).


kr.ua
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.
  
«Прокуратура доказала в суде, что в течение мая-июля 2015 года злоумышленник незаконно торговал каннабисом в Лозовой. Товар хранил в нескольких тайниках неподалеку от своего места жительства. В ходе обысков, проведенных по месту жительства и тайников, правоохранители обнаружили и изъяли 7 бумажных пакетов с марихуаной», - сообщают в пресс-службе прокуратуры. 
 
Злоумышленник свою вину отрицал, однако суд, проанализировав собранные доказательства, пришел к выводам о доказанности вины мужчины.
 
Справка. Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, прокуратура, харьков
 
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