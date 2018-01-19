19.01.2018 14:45

Прокуратура передала в суд дело банды серийных автоугонщиков

Прокуратура Харьковской области направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 5-х жителей Харькова и области, которых подозревают в ряде угонов автомобилей в течение апреля - июля 2017 года.



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По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, подозреваемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортными средствами, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

«В ходе досудебного расследования установлено 19 эпизодов преступлений, совершенных на территории Харькова и в Дергачевском районе области. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 1 миллиона гривен. Злоумышленники похищали преимущественно автомобили марки ВАЗ. Угоняли машины, как правило, ночью. Двери открывали, подбирая ключи, или специально приспособленной для этого отверткой. Заводили, замкнув провода на замке зажигания. Если на авто не удавалось тронуться с места стоянки, злоумышленники выталкивали его на проезжую часть. «Работали» по двое», - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

После похищения машин на автомобилях менялись государственные номерные знаки, уничтожались номера кузова. В дальнейшем их продавали или разбирали на запчасти.

Разоблачили злоумышленников в июле 2017 года на улице Академика Курчатова «на горячем» при попытке незаконно завладеть автомобилем ВАЗ 2140.

Подозреваемым от 23 до 28 лет, трое из них уже имели судимости, в том числе за совершение аналогичных преступлений. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.