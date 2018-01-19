Полицейские взялись за любителей подледной рыбалки

Правоохранители вместе со спасателями проводят рейды по водоемам, во время которых разъясняют местным рыбакам правила безопасности пребывания на льду.
Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
влажн.:
давл.:
ветер: