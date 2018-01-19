19.01.2018 16:30

Полицейские взялись за любителей подледной рыбалки

Правоохранители вместе со спасателями проводят рейды по водоемам, во время которых разъясняют местным рыбакам правила безопасности пребывания на льду.



// Нацполиция

По словам начальника Немышлянского отдела полиции Александра Козленко, рыбалка - одно из самых популярных видов зимнего досуга среди мужчин. Иногда люди забывают о личной безопасности, что приводит к неурядицам. Поэтому полицейские отдела превенции проводят совместные рейды со спасателями.



Во время бесед полицейские раздают рыбакам листовки и советуют не выходить на лед в одиночку, а также обязательно учитывать погодные условия.