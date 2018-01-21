21.01.2018 13:36

Полицейские Харькова обеспечат охрану порядка во время мероприятий ко Дню Соборности Украины

22 января 2018 будет отмечаться 99 годовщина провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.



// ХОГА

В Харькове по этому случаю планируется возложение цветов к памятнику имени Т.Г. Шевченко, проведение акции символизирует единство Украины.



Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 5000 граждан. Охрану порядка будут обеспечивать 100 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.



Полицейские призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать порядок.