Полицейские Харькова обеспечат охрану порядка во время мероприятий ко Дню Соборности Украины

22 января 2018 будет отмечаться 99 годовщина провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
В Харькове по этому случаю планируется возложение цветов к памятнику имени Т.Г. Шевченко, проведение акции символизирует единство Украины.
Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 5000 граждан. Охрану порядка будут обеспечивать 100 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.
Полицейские призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать порядок.
Совет дня – не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Снегопады (на юго-востоке области дожди), гололед и налипание мокрого снега, магнитная буря – вот что ожидает харьковчан.
21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников – Международный день объятий.
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давл.:
ветер: