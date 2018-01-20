20.01.2018 14:12

Харьковчан просят не мешать работе снегоуборочных машин

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.



// Городской Дозор

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью мы ждем большого снега. В связи с этим я как городской голова обращаюсь к вам: не оставляйте машины возле бордюров на дороге. Мы хотим максимально убрать снег со всех улиц. Припаркованные машины решение этой задачи сильно усложнят. Давайте вместе поборемся со снегом. С вас – отсутствие авто у бордюров, с нас – расчистка дорог», – сказано в обращении.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды (понижение температуры, обложной снег) на вечер субботы, 20 января, дорожники планируют заниматься чисткой дорог в течение всей ночи.