Харьковчан просят не мешать работе снегоуборочных машин

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня ночью мы ждем большого снега. В связи с этим я как городской голова обращаюсь к вам: не оставляйте машины возле бордюров на дороге. Мы хотим максимально убрать снег со всех улиц. Припаркованные машины решение этой задачи сильно усложнят. Давайте вместе поборемся со снегом. С вас – отсутствие авто у бордюров, с нас – расчистка дорог», – сказано в обращении.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды (понижение температуры, обложной снег) на вечер субботы, 20 января, дорожники планируют заниматься чисткой дорог в течение всей ночи.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Снегопады (на юго-востоке области дожди), гололед и налипание мокрого снега, магнитная буря – вот что ожидает харьковчан.
Свое название день получил в честь Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи.
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