22.01.2018 11:42

Прокуратура требует для Полтавца более сурового приговора

Харьковская местная прокуратура №5 обратилась в апелляционный суд области с требованием назначить более суровое наказание для 46-летнего водителя, который после 10 лет заключения за смертельное пьяное ДТП сел за руль нетрезвым и без водительских прав.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Харьковской местной прокуратуры №5 Роман Дозорец, в декабре 2017 Червонозаводский районный суд Харькова признал виновным водителя в уклонении от наказания (ч. 1 ст. 389 УК Украины).



Злоумышленника приговорили к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.



Вместе с тем суд учел требования ч. 5 ст. 72 УК Украины относительно зачисления срока предварительного заключения (1 день за 2 дня лишения свободы). Таким образом, после вступления приговора в силу, срок лишения свободы составит 1 год 9 месяцев.



«Однако суд не учел обстоятельства, свидетельствующие о пренебрежительном отношении к назначенному ранее наказанию, попытки осужденного уклониться от ответственности за неисполнение приговора и недостаточность срока наказания для его исправления и предупреждения новых аналогичных преступлений. Поэтому прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию", - пояснил Р. Дозорец.



Напомним, осужденный в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем "Mitsubishi L-200", выехал на трамвайную остановку на ул. Полтавский шлях в г. Харькове и сбил граждан. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек (среди них двое детей и беременная женщина).



Тогда прокуратура доказала в суде вину водителя. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины) и назначил ему суровое наказание, предусмотренное этой статьей Уголовного кодекса Украины - 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.



Освободившись в сентябре 2015 досрочно из мест лишения свободы, подозреваемый на путь исправления не стал. Нарушение установленных приговором суда ограничения в виде запрета управления автомобилем, несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, сел за руль. При этом вновь находился в нетрезвом состоянии.