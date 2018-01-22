22.01.2018 15:59

ID-карты и загранпаспорта начали выдавать во всех центрах админуслуг

Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, а также паспорт для выезда за границу теперь можно получить в центрах предоставления административных услуг в 9-ти районах Харькова.



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Об этом сегодня, 22 января, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, с нового года в центрах админуслуг Холодногорского, Новобаварского, Основянского, Немышлянского, Индустриального и Слободского районов были созданы дополнительные рабочие места и закуплено необходимое оборудование для предоставления этих услуг. С перечнем необходимых для оформления паспорта документов, а также реквизитами по оплате услуги можно ознакомиться на сайте Центра админуслуг города Харькова. Кроме того, для удобства заявители могут в онлайн-режиме записаться на прием на конкретную дату и время.



«Для того, чтобы оформить паспорт для выезда за границу, можно обратиться в любой из 9-ти центров независимо от места регистрации - эта услуга предоставляется по принципу экстерриториальности. Чтобы оформить паспорт в виде ID-карты впервые, заявителю необходимо обратиться в центр админуслуг или миграционную службу по месту регистрации», - сообщила Виктория Китайгородская.

Заказать услугу можно в каждом из девяти центров админуслуг города с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45. Оплатить услугу можно также на месте - в каждом центре работает отделение банка.



Отметим, дети от 14 до 18 лет, которым впервые выдают ID-карту, получают эту услугу бесплатно, срок выдачи - от 10 до 20 дней. Время оформления загранпаспорта - от недели до 20 дней.



Напомним, с апреля 2017 года услуги по выдаче паспортов в виде ID-карты и загранпаспортов стали доступны, кроме районных отделений миграционной службы, также в админцентрах Шевченковского и Киевского районов, а в сентябре - в Региональном центре услуг (в том числе для жителей Московского района). За это время за получением биометрических паспортов и паспортов в виде ID-карты обратилось около 50 тыс. жителей Харькова.