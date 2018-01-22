Главная Новости Власть Харьковчанку осудили за серию краж из раздевалок
22.01.2018  17:50   

Харьковчанку осудили за серию краж из раздевалок

Дзержинский районный суд Харькова признал виновной 51-летнюю ранее неоднократно судимую за имущественные преступления харьковчанку в совершении ряда краж, соединенных с проникновением (ч.ч. 2, 3 ст. 185 УК Украины).


blizko
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 4 лет лишения свободы.
 
«Прокуратура доказала в суде, что с декабря 2015 года до февраля 2016 злоумышленница совершала кражи в харьковских фитнес-клубах, школах танцев и салонах красоты. Она забирала вещи из раздевалок. Среди них меховые и ювелирные изделия, кошельки и тому подобное. При этом женщину не останавливали даже замкнутые шкафы. Воровка срывала с них замки специально заготовленными инструментами, которые приносила с собой», - сообщают в пресс-службе прокуратуры. 
 
Общая сумма похищенного за 3 месяца составляет более 200 тысяч гривен. Задержали злоумышленницу «на горячем».
 
Справка. Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  раздевалки, кража, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Харьков отмечает День Соборности
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 