22.01.2018 17:50

Харьковчанку осудили за серию краж из раздевалок

Дзержинский районный суд Харькова признал виновной 51-летнюю ранее неоднократно судимую за имущественные преступления харьковчанку в совершении ряда краж, соединенных с проникновением (ч.ч. 2, 3 ст. 185 УК Украины).



blizko

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 4 лет лишения свободы.

«Прокуратура доказала в суде, что с декабря 2015 года до февраля 2016 злоумышленница совершала кражи в харьковских фитнес-клубах, школах танцев и салонах красоты. Она забирала вещи из раздевалок. Среди них меховые и ювелирные изделия, кошельки и тому подобное. При этом женщину не останавливали даже замкнутые шкафы. Воровка срывала с них замки специально заготовленными инструментами, которые приносила с собой», - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Общая сумма похищенного за 3 месяца составляет более 200 тысяч гривен. Задержали злоумышленницу «на горячем».

Справка. Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.