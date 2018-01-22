22.01.2018 18:21
Выдающиеся харьковчане отмечены госнаградами
Соответствующий указ подписал Президент Петр Порошенко.
kharkivoda.gov.ua
Так, «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд» орденом «За заслуги» ІІ степени награжден
Иван ПРИЩЕПА - проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, орденом княгини Ольги III степени - Ольга СОКОЛЕНКО - директор общества «ХАРЬКОВ ПАЛАС».
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ УКРАИНЫ» присвоено Владимиру НОСАНЮ - старшему преподавателю кафедры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ» - Галине МИХАЙЛЕНКО - директору коммунального учреждения «Харьковский санаторный учебно-воспитательный комплекс № 13» Харьковского областного совета.
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ» - Александру КРИВОКОНЮ - члену правления общественной организации «Харьковский городской Союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ УКРАИНЫ» - Валерию СОКУРЕНКО - ректору Харьковского национального университета внутренних дел и Артему СТЕПАНОВУ - первому заместителю прокурора Харьковской области.
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ» - Людмиле ВЕДЯЕВОЙ - заместителю главного врача коммунального учреждения охраны здоровья «Харьковская городская клиническая больница № 2 имени проф. А.А.Шалимова».