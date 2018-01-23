Харьковчанин «охотился» на обеспеченных парней

Октябрьский районный суд Харькова признал виновным 27-летнего неоднократно судимого, в том числе и за имущественные преступления, харьковчанина в совершении разбойных нападений (ч.ч. 1,2 ст. 187 УК Украины).
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: