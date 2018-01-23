23.01.2018 13:14

Харьковчанин «охотился» на обеспеченных парней

Октябрьский районный суд Харькова признал виновным 27-летнего неоднократно судимого, в том числе и за имущественные преступления, харьковчанина в совершении разбойных нападений (ч.ч. 1,2 ст. 187 УК Украины).



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По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Прокуратура доказала в суде, что в феврале-марте 2016 года мужчина совершил два разбойных нападения на молодых ребят. «Работал» поздно вечером и ночью. Он выслеживал молодых обеспеченных на вид ребят и следил за ними. Когда те заходили в темное безлюдное место, злоумышленник подходил и неожиданно бил свою жертву руками и ногами», - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Один из пострадавших от побоев потерял сознание, другой получил закрытую челюстно-лицевую травму и долгое время находился на лечении.

Добычей вора становились мобильные телефоны и кошельки жертв. Технику сдавал в ломбард. Деньги тратил на собственные нужды.

Справка. Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.