Порошенко назначил стипендии спортсменам и тренерам Харьковщины

О назначении стипендий Президента говорится в Указе Главы государства от 23 января 2018 года №14.
Так, стипендии назначены:
– Владиславе АЛЕКСЕЕВОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;
– Марине АЛЕКСЕЕВОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;
– Валерии АПРЕЛЕВОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;
– Анне ВОЛОШИНОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;
– Александре КАШУБЕ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;
– Яне НАРЕЖНОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;
– Анастасии САВЧУК – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;
– Ксении СИДОРЕНКО – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;
– Максиму ХВОРОСТУ – серебряному призеру чемпионата Европы 2017 года по фехтованию;
– Юрию ШЕСТАКУ – чемпиону Европы 2017 года по боксу;
– Елизавете ЯХНО – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;
– Ирине ГРЕБЕННИКОВОЙ – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Александры Кашубы;
– Валерию ДАНИЛЕНКО – тренеру чемпиона Европы 2017 года по боксу Юрия Шестака;
– Олесе ЗАЙЦЕВОЙ – старшему тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию, тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Елизаветы Яхно;
– Валерии МЕЖЕНИНОЙ – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Анастасии Савчук;
– Ирине ОДОКИЕНКО – тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2017 года по фехтованию Максима Хвороста;
– Оксане ПИСЬМЕННОЙ – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Владиславы Алексеевой;
– Светлане САИДОВОЙ – главному тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию, тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Анны Волошиной;
– Ксении ТИТАРЕНКО – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Яны Нарежной;
– Владимиру УТКИНУ – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Валерии Апрелевой;
– Дарье ЮШКО – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Марины Алексеевой.
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: