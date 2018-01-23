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23.01.2018  17:54   

Порошенко назначил стипендии спортсменам и тренерам Харьковщины

О назначении стипендий Президента говорится в Указе Главы государства от 23 января 2018 года №14.


// ХОГА

Так, стипендии назначены:

– Владиславе АЛЕКСЕЕВОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;

– Марине АЛЕКСЕЕВОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;

– Валерии АПРЕЛЕВОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;

– Анне ВОЛОШИНОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;

– Александре КАШУБЕ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;

– Яне НАРЕЖНОЙ – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;

– Анастасии САВЧУК – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;

– Ксении СИДОРЕНКО – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;

– Максиму ХВОРОСТУ – серебряному призеру чемпионата Европы 2017 года по фехтованию;

– Юрию ШЕСТАКУ – чемпиону Европы 2017 года по боксу;

– Елизавете ЯХНО – бронзовому призеру чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию;

– Ирине ГРЕБЕННИКОВОЙ – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Александры Кашубы;

– Валерию ДАНИЛЕНКО – тренеру чемпиона Европы 2017 года по боксу Юрия Шестака;

– Олесе ЗАЙЦЕВОЙ – старшему тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию, тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Елизаветы Яхно;

– Валерии МЕЖЕНИНОЙ – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Анастасии Савчук;

– Ирине ОДОКИЕНКО – тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2017 года по фехтованию Максима Хвороста;

– Оксане ПИСЬМЕННОЙ – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Владиславы Алексеевой;

– Светлане САИДОВОЙ – главному тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию, тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Анны Волошиной;

– Ксении ТИТАРЕНКО – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Яны Нарежной;

– Владимиру УТКИНУ – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Валерии Апрелевой;

– Дарье ЮШКО – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2017 года по синхронному плаванию Марины Алексеевой.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  стипендия, порошенко, харьков
 
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