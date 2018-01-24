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24.01.2018  11:00   

Харьковчанин год продавал наркотики осужденному

Харьковская местная прокуратура №5 направила в Коминтерновский районный суд Харькова обвинительный акт на 28-летнего харьковчанина, подозреваемого в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств.


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По информации и.о. руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, досудебным расследованием установлено, что около года мужчина систематически сбывал осужденному, который отбывал наказание на участке социальной реабилитации Диканевской исправительной колонии наркотическое средство "ацетилированный опий".
 
Разоблачили наркодельца путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.
 
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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