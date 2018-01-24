24.01.2018 12:01

Харьковщина – лидер в сфере оказания админуслуг

Харьков и Харьковская область лидируют в Украине в сфере предоставления административных услуг.



// city.kharkov.ua

Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он отметил, что регион - лидер в Украине в этой сфере, потому что сейчас в Харьковской области работают 45 центров предоставления административных услуг, среди которых - самый современный Региональный центр услуг на пр. Тракторостроителей в Харькове.

«Центр административных услуг - это то место, где разрывается связь между чиновником и непосредственно гражданином. По тому, как организовано это общение, как это сделано, мы можем увидеть лицо власти. Насколько оно является эффективным, и насколько там нет коррупции. Когда мы говорим о создании новых ЦПАУ, для нас очень важны подход, качество обучения людей и самое главное - возможность повсеместности предоставления услуг», - отметил Геннадий Зубко.



Напомним, что в Харькове действуют центры предоставления услуг во всех районах города, в том числе два центра в форме «Прозорий офіс» и Региональный центр услуг, в которых предоставляются услуги административного, социального и пенсионного характера. Также планируется открытие новых центров услуг.