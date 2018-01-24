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24.01.2018  15:29   

Полицейские увозят неправильно припаркованные автомобили на штрафплощадку

Вечером 23 января эвакуатор увез две иномарки.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, машины были эвакуированы за нарушение правил остановки, стоянки, которые создают препятствие дорожному движению, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств (ч.3 ст.122 КУоАП).

В 17:20 с перекрестка улиц Сумская и Маяковского был увезен автомобиль Volkswagen Touareg.

В 19:20 патрульные эвакуировали автомобиль Lexus с улицы Тринклера, 20.

По поводу эвакуации патрульными собран весь необходимый материал и передан на дальнейшую обработку в Управление патрульной полиции в Харьковской области.
 

Тэги:  эвакуатор, полиция, харьков
 
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