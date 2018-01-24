24.01.2018 15:57

На Харьковщине СБУ задержала боевика незаконного вооруженного формирования

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области боевика террористической организации «ЛНР».



// СБУ

Правоохранители установили, что житель Чугуева в 2014 году присоединился к террористам после своего «условно-досрочного освобождения» из исправительной колонии на территории Луганской области, где он с 2008 года отбывал наказание за умышленное убийство. Находясь в составе незаконного вооруженного формирования так называемой «Брянки СССР «милиции ЛНР», он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в которых получили ранения. После этого боевик решил завершить свою «карьеру» и вернулся на Харьковщину.



Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в его доме в Чугуеве, где он скрывался от правоохранительных органов. Во время обыска жилья сотрудники СБ Украины изъяли три боевые гранаты РГД-5, которые переданы на экспертизу.



Зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленника по статьям 110 и 260 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.