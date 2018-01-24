24.01.2018 16:57

Городской совет совершенствует использование системы публичных закупок

Семинар-тренинг по использованию мониторинговых инструментов «DoZorro» для получения эффективности публичных закупок в системе «ProZorro» прошел сегодня, 24 января, в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Харьков занял четвертое место среди 18 городов Украины, которые эффективно используют электронную торговую систему «ProZorro.Продажи», и сейчас подключается к работе с мониторинговым порталом «DoZorro», где любой может предоставить обратную связь государственному заказчику или поставщику, обществу или правоохранительным органам о проведенной процедуре закупки, обсудить и оценить условия конкретной закупки, проанализировать закупки отдельного заказчика. Основной функционал портала - предоставление структурированного отклика, который сможет проанализировать компьютерная программа.

В семинаре, проведенном по инициативе мэрии, приняли участие заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, директор программы инновационных проектов «Transparency International Ukraine» Виктор Нестуля, представители «DoZorro», а также Мариупольского городского совета.

Слушателей - представителей исполнительных органов власти, общественности - ознакомили с практическими вопросами работы с мониторинговым порталом «DoZorro» и успешным опытом города Мариуполя, который, согласно рейтинговым оценкам, занимает лидирующие позиции по работе в этой системе. Виктор Нестуля продемонстрировал функционал, с которым будут работать участники системы, показал, как войти в портал, как работать с отзывами, какие ошибки стоит учитывать. Директор программы и другие лекторы ответили на вопросы слушателей.

«Мы попросили представителей программы «Transparency International Ukraine», являющейся координатором всех программ, связанных с публичными закупками в Украине, провести семинар-тренинг по работе в системе и в едином кабинете, который создан специально для города Харькова. Кабинет был создан по нашей инициативе, его работа позволяет сделать публичные закупки более прозрачными. Через кабинет можно посмотреть, какие были совершены закупки, высказать свои замечания, предложения. Несмотря на то, что Харьков тоже в лидерах, нельзя останавливаться, нужно постоянно совершенствовать работу, изучать опыт других городов и делиться своим. Все закупки должны быть прозрачными, очевидными и публичными. Это реализация той задачи, которую ставит перед нами Харьковский городской голова Геннадий Кернес», - сообщил Михаил Фатеев.

Он также отметил, что экономия бюджетных средств при проведении закупок через систему «ProZorro» составила в 2017 году до 300 млн грн.

«На 2018 год ставим задачу и дальше развиваться. Вчера был подписан закон Украины, который касается дальнейшего совершенствования системы публичных закупок. Совершенствуемся мы, совершенствуется законодательство, соответственно, мы разрабатываем меры для того, чтобы сделать закупки за счет средств городского бюджета максимально эффективными», - подчеркнул заместитель городского головы.