Главная Новости Власть Порошенко в Давосе провел встречу с Директором-распорядителем МВФ
25.01.2018  11:45   

Порошенко в Давосе провел встречу с Директором-распорядителем МВФ

В рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе Петр Порошенко провел встречу с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.


kharkivoda.gov.ua
«Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ сейчас, в 2018 году. Поскольку это не только доверие международных финансовых организаций, связанных с макрофинансовой помощью от ЕС, сотрудничеством со Всемирным банком, но и доверие инвесторов», - подчеркнул Президент по итогам переговоров с Директором-распорядителем МВФ.
 
«Я очень благодарен нашим партнерам из МВФ за очень мощный сигнал в поддержку Украины», - отметил Глава государства.
 
Петр Порошенко также поблагодарил Кристин Лагард за очень эффективное сотрудничество в течение прошлого года. «Я очень доволен последним полугодием, когда мы внедрили много реформ. И сегодня мы договорились продолжить эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнить все, о чем мы договорились сегодня и в прошлом. Я благодарю за очень крепкое и эффективное сотрудничество», - подчеркнул Петр Порошенко.
 
Кристин Лагард отметила: «Я очень довольна продуктивными переговорами с Президентом Порошенко и членами его команды». Она подчеркнула, что это действительно дало возможность оценить все мероприятия, которые уже были приняты.
 
Кристин Лагард сказала: «Надеюсь, что и другие мероприятия, имплементацию и планирование которых мы обсуждали, и над которыми мы продолжим работать вместе, приведут нас к завершению рассмотрения, которое еще продолжается».
 
«Я особенно ценю будущее назначение независимого и постоянного руководителя НБУ, поскольку это очень необходимо»,- подчеркнула Директор-распорядитель МВФ.
Источник:   kharkivoda.gov.ua
 Тэги:  порошенко, давос, мвф
 
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