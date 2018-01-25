25.01.2018 11:45
Порошенко в Давосе провел встречу с Директором-распорядителем МВФ
В рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе Петр Порошенко провел встречу с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
kharkivoda.gov.ua
«Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ сейчас, в 2018 году. Поскольку это не только доверие международных финансовых организаций, связанных с макрофинансовой помощью от ЕС, сотрудничеством со Всемирным банком, но и доверие инвесторов», - подчеркнул Президент по итогам переговоров с Директором-распорядителем МВФ.
«Я очень благодарен нашим партнерам из МВФ за очень мощный сигнал в поддержку Украины», - отметил Глава государства.
Петр Порошенко также поблагодарил Кристин Лагард за очень эффективное сотрудничество в течение прошлого года. «Я очень доволен последним полугодием, когда мы внедрили много реформ. И сегодня мы договорились продолжить эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнить все, о чем мы договорились сегодня и в прошлом. Я благодарю за очень крепкое и эффективное сотрудничество», - подчеркнул Петр Порошенко.
Кристин Лагард отметила: «Я очень довольна продуктивными переговорами с Президентом Порошенко и членами его команды». Она подчеркнула, что это действительно дало возможность оценить все мероприятия, которые уже были приняты.
Кристин Лагард сказала: «Надеюсь, что и другие мероприятия, имплементацию и планирование которых мы обсуждали, и над которыми мы продолжим работать вместе, приведут нас к завершению рассмотрения, которое еще продолжается».
«Я особенно ценю будущее назначение независимого и постоянного руководителя НБУ, поскольку это очень необходимо»,- подчеркнула Директор-распорядитель МВФ.