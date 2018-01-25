25.01.2018 11:45

Порошенко в Давосе провел встречу с Директором-распорядителем МВФ

В рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе Петр Порошенко провел встречу с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.



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«Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ сейчас, в 2018 году. Поскольку это не только доверие международных финансовых организаций, связанных с макрофинансовой помощью от ЕС, сотрудничеством со Всемирным банком, но и доверие инвесторов», - подчеркнул Президент по итогам переговоров с Директором-распорядителем МВФ.

«Я очень благодарен нашим партнерам из МВФ за очень мощный сигнал в поддержку Украины», - отметил Глава государства.

Петр Порошенко также поблагодарил Кристин Лагард за очень эффективное сотрудничество в течение прошлого года. «Я очень доволен последним полугодием, когда мы внедрили много реформ. И сегодня мы договорились продолжить эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнить все, о чем мы договорились сегодня и в прошлом. Я благодарю за очень крепкое и эффективное сотрудничество», - подчеркнул Петр Порошенко.

Кристин Лагард отметила: «Я очень довольна продуктивными переговорами с Президентом Порошенко и членами его команды». Она подчеркнула, что это действительно дало возможность оценить все мероприятия, которые уже были приняты.

Кристин Лагард сказала: «Надеюсь, что и другие мероприятия, имплементацию и планирование которых мы обсуждали, и над которыми мы продолжим работать вместе, приведут нас к завершению рассмотрения, которое еще продолжается».

«Я особенно ценю будущее назначение независимого и постоянного руководителя НБУ, поскольку это очень необходимо»,- подчеркнула Директор-распорядитель МВФ.