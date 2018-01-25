25.01.2018 13:18

В Харькове будут судить банду, работавшую по схеме «ваш сын в полиции»

Прокуратура области передала в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении группировки из 5 мужчин, подозреваемых в совершении ряда мошенничеств по схеме «ваш сын в полиции» (ч. 2 ст. 190 УК Украины).



SQ

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, трое из них ранее судимы за корыстные преступления, а двое на момент совершения мошенничеств находились за решеткой.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники «работали» в январе - июле 2017 года. За это время они обманули 18 харьковчан. Жертвами становились преимущественно женщины.

Двое подозреваемых, которые отбывали наказание в местах лишения свободы (31 и 36 лет), звонили на случайные городские номера, которые они находили в справочнике по интернету. Когда на том конце снимали трубку, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что сын или внук, или муж, или даже крестник, совершил жуткое ДТП или нанес тяжелые телесные повреждения другому человеку, или задержан сотрудниками полиции за хулиганские действия. Чтобы не привлекать его к уголовной ответственности, нужно заплатить деньги.

Иногда сначала злоумышленник выдавал себя за родственника будущей жертвы, а затем передавал трубку втором, и уже тот представлялся полицейским и сообщал «плохие новости».

Другие злоумышленники (38, 44 и 55 лет) приезжали на условленное место. Один из них лично забирал деньги за «непривлечение к уголовной ответственности». Однажды женщина, которая пыталась «спасти сына от тюрьмы», не имела необходимой суммы наличными, поэтому отдала «правоохранителям» банковскую карточку, на счету которой было 27 тысяч гривен и сообщила пин-код.

По требованию псевдополицейских граждане перечисляли средства и на мобильные счета.

Кроме того, установлено случай, когда в целях конспирации мошенники попросили свою жертву положить деньги в мусорный контейнер возле одного из подъездов дома на Московском проспекте.

За непривлечение к ответственности просили от 5 тысяч гривен до нескольких тысяч долларов США. Всего злоумышленники выманили у доверчивых харьковчан почти полмиллиона гривен.