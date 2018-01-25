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25.01.2018  14:45   

Харьков продолжит сотрудничество с Марибором

Встреча представителей Харьковского городского совета с делегацией города Марибор (Словения) состоялась сегодня, 25 января, в Харьковском городском совете.


city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь, директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская и советник мэра Марибора Марко Ковачич. 
 
Стороны презентовали достижения Харькова и Марибора и обсудили пути дальнейшего сотрудничества между городами. В частности, Марко Ковачич от имени мэра предложил Харькову совместную работу по шести направлениям – экономика, культура, спорт, туризм, образование, а также обмен опытом между госслужащими. 
 
Как сообщили в ходе встречи, сейчас Национальный технический университет «ХПИ» сотрудничает с университетом Марибора, в рамках которого 10 харьковских студентов прошли обучение в Словении, а в харьковском вузе сегодня читает лекции профессор Мариборского университета. Сегодня гости предложили Харькову расширить такой опыт и проводить обмен не только между студентами, но и между школьниками. 
 
Кроме того, гости предложили привлечь харьковские компании для разработки совместных экономических проектов, а также развивать туристические отношения, в частности, возобновить воздушное сообщение между городами.
 
«Я хотел поблагодарить вас за гостеприимный прием. Мы чувствуем у Харькова словянскую душу. Наш народ тоже веками подвергался агрессии, поэтому мы видим в вас наших братьев и хотим строить с Харьковом совместное светлое будущее», - отметил Марко Ковачич.
 
В свою очередь Виктор Рудь выразил надежду на успешное сотрудничество и поблагодарил гостей за плодотворный визит. 
 
В завершение официальной встречи представители Марибора и Харькова обменялись сувенирами. 
 
Сегодня представители делегации из Словении посетят Региональный центр услуг.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  встреча, сотрудничество, харьков, словения, делегация, марибор
 
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