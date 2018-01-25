25.01.2018 14:45

Харьков продолжит сотрудничество с Марибором

Встреча представителей Харьковского городского совета с делегацией города Марибор (Словения) состоялась сегодня, 25 января, в Харьковском городском совете.



city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь, директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская и советник мэра Марибора Марко Ковачич.

Стороны презентовали достижения Харькова и Марибора и обсудили пути дальнейшего сотрудничества между городами. В частности, Марко Ковачич от имени мэра предложил Харькову совместную работу по шести направлениям – экономика, культура, спорт, туризм, образование, а также обмен опытом между госслужащими.

Как сообщили в ходе встречи, сейчас Национальный технический университет «ХПИ» сотрудничает с университетом Марибора, в рамках которого 10 харьковских студентов прошли обучение в Словении, а в харьковском вузе сегодня читает лекции профессор Мариборского университета. Сегодня гости предложили Харькову расширить такой опыт и проводить обмен не только между студентами, но и между школьниками.

Кроме того, гости предложили привлечь харьковские компании для разработки совместных экономических проектов, а также развивать туристические отношения, в частности, возобновить воздушное сообщение между городами.

«Я хотел поблагодарить вас за гостеприимный прием. Мы чувствуем у Харькова словянскую душу. Наш народ тоже веками подвергался агрессии, поэтому мы видим в вас наших братьев и хотим строить с Харьковом совместное светлое будущее», - отметил Марко Ковачич.

В свою очередь Виктор Рудь выразил надежду на успешное сотрудничество и поблагодарил гостей за плодотворный визит.

В завершение официальной встречи представители Марибора и Харькова обменялись сувенирами.

Сегодня представители делегации из Словении посетят Региональный центр услуг.