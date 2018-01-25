25.01.2018 19:22

Делегация из Словении посетила Региональный центр услуг

Делегация города Марибор (Словения) сегодня, 25 января, посетила Региональный центр услуг на проспекте Тракторостроителей.



city.kharkov.ua

Их ознакомили с работой центра, в котором предоставляется около 400 услуг административного, социального и пенсионного характера.

Советник мэра Марибора Марко Ковачич отметил, что это посещение стало очень полезным для него и его коллег, которые впервые увидели такой центр и смогут перенять опыт его работы.

«Я приехал из города Марибор, у нас нет такого центра. Я вижу, что очень много людей сюда приходят, и они действительно получают хорошие услуги. Я уверен, что это одно из достижений вашего города. На этом примере мы сможем научиться, почерпнуть многое для своего центра. Очень удобно для посетителей, что так много услуг собрано в одном месте. Это действительно очень современный центр», - сказал Марко Ковачич.

Специалист экономического департамента Муниципалитета города Марибор Марушка Дворшак подтвердила оценку коллеги. «Современное оборудование, современные возможности. Я впервые вижу подобную систему. Мы обращаемся в муниципалитет, чтобы получить ту или иную услугу», - сказала гостья из Словении.

Также представителей города Марибор познакомили с достопримечательностями Харькова, также они посетят Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

Напомним, что сегодня состоялась встреча представителей Харьковского городского совета с делегацией города Марибор. Стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества между городами. В частности, Марко Ковачич от имени мэра словенского города предложил Харькову совместную работу по шести направлениям – экономика, культура, спорт, туризм, образование, а также обмен опытом между госслужащими. Кроме того, гости предложили привлечь харьковские компании для разработки совместных экономических проектов, а также развивать туристические отношения, в частности, возобновить воздушное сообщение между городами.