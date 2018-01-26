Главная Новости Власть Прокуратура требует взять под стражу подозреваемого в заказе убийства зятя
26.01.2018  15:57   

Прокуратура требует взять под стражу подозреваемого в заказе убийства зятя

Следователи прокуратуры Харьковской области объявили о подозрении в организации заказного убийства из корыстных побуждений директора КП «Горэлектротранссервис» Владислава Васенко 62-летней харьковчанке, которую накануне задержали следователи прокуратуры и сотрудники СБУ.


//khar.gp.gov.ua

Об этом во время брифинга сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

«Сейчас подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время мы обратимся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Будем требовать содержания под стражей без возможности внесения залога», - сообщил прокурор области.
 
По данным следствия, в 2015 году дочь и зять подозреваемого расстались. С тех пор и по сей день бывшие супруги через суды делили имущество и опеку над общим ребенком. Отношения были конфликтными. В конце прошлого лета теща решила "закрыть вопрос".
 
Тогда у нее и возник умысел убить бывшего родственника. Женщина через знакомых начала искать людей с криминальным прошлым и в конце концов познакомилась с ранее несколько раз судимым 32-летним мужчиной. С ним она договорилась об убийстве. Однако мужчина обратился в прокуратуру и СБУ. С этого момента за развитием событий пристально следили правоохранители.
 
Как рассказал Ю. Данильченко, переговоры шли несколько месяцев. Где-то около месяца спецподразделения СБУ и следователи прокуратуры готовились к имитации преступления. В конце концов бывшая теща дала исполнителю предоплату в размере 1,5 тыс. Долларов США. Главное условие выполнения убийства от заказчицы - смерть должна быть похожей на естественную. Подозреваемая рассказала исполнителю, что бывший зять принимает препараты. Поэтому киллер пообещал подменить препарат, который употреблял пострадавший, и он должен был сам себе вколоть яд.
 
24 января на ул. Сумской водителю якобы стало плохо в машине. Он вызвал скорую. По дороге к автомобилю врачей потерял сознание. 25 января условный убийца пришел на встречу с заказчицей и получил вторую часть денег - 8,5 тысяч долларов США. Таким образом жизнь человека стоила 10 тысяч долларов США.

Подозреваемая со следствием не сотрудничает. Показаний не дает.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.01 Криминал и происшествия Прокуратура совместно с СБУ предупредила заказное убийство директора харьковского КП (ВИДЕО) 25.01 Власть В Харькове будут судить банду, работавшую по схеме «ваш сын в полиции» 24.01 Власть Харьковчанин год продавал наркотики осужденному
 
 

Видео

Делегаты из Марибора предложили Харькову шесть направлений сотрудничества
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 