26.01.2018 15:57

Прокуратура требует взять под стражу подозреваемого в заказе убийства зятя

Следователи прокуратуры Харьковской области объявили о подозрении в организации заказного убийства из корыстных побуждений директора КП «Горэлектротранссервис» Владислава Васенко 62-летней харьковчанке, которую накануне задержали следователи прокуратуры и сотрудники СБУ.



//khar.gp.gov.ua

Об этом во время брифинга сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.



«Сейчас подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время мы обратимся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Будем требовать содержания под стражей без возможности внесения залога», - сообщил прокурор области.



По данным следствия, в 2015 году дочь и зять подозреваемого расстались. С тех пор и по сей день бывшие супруги через суды делили имущество и опеку над общим ребенком. Отношения были конфликтными. В конце прошлого лета теща решила "закрыть вопрос".



Тогда у нее и возник умысел убить бывшего родственника. Женщина через знакомых начала искать людей с криминальным прошлым и в конце концов познакомилась с ранее несколько раз судимым 32-летним мужчиной. С ним она договорилась об убийстве. Однако мужчина обратился в прокуратуру и СБУ. С этого момента за развитием событий пристально следили правоохранители.



Как рассказал Ю. Данильченко, переговоры шли несколько месяцев. Где-то около месяца спецподразделения СБУ и следователи прокуратуры готовились к имитации преступления. В конце концов бывшая теща дала исполнителю предоплату в размере 1,5 тыс. Долларов США. Главное условие выполнения убийства от заказчицы - смерть должна быть похожей на естественную. Подозреваемая рассказала исполнителю, что бывший зять принимает препараты. Поэтому киллер пообещал подменить препарат, который употреблял пострадавший, и он должен был сам себе вколоть яд.



24 января на ул. Сумской водителю якобы стало плохо в машине. Он вызвал скорую. По дороге к автомобилю врачей потерял сознание. 25 января условный убийца пришел на встречу с заказчицей и получил вторую часть денег - 8,5 тысяч долларов США. Таким образом жизнь человека стоила 10 тысяч долларов США.



Подозреваемая со следствием не сотрудничает. Показаний не дает.



Сейчас досудебное расследование продолжается.